Inter, Calhanoglu recupera e oggi Inzaghi rivedrà tutto il gruppo

Il momento è delicato ma non è proprio tutto nero. In questi giorni di lavoro per pochi, Simone Inzaghi ha potuto vedere personalmente i progressi di Hakan Calhanoglu, tornato ad allenarsi in gruppo, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo la distrazione muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Udine. Ora è pronto a riprendersi il posto da mezzala sinistra dal primo minuto, magari programmando una staffetta con l’ex romanista Mkhitaryan, anche in ottica Champions.