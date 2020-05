Intanto Smalling strizza l’occhio: “Orgoglioso di questo club”

Chissà se le parole d’amore riservate da Chris Smalling a Roma e alla Roma serviranno a farlo restare a Trigoria, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. La trattativa con lo United non è semplicissima, perché a Manchester, dopo l’ottima stagione italiana, contano di ricavare almeno venti milioni di sterline dalla sua cessione. Cifra a cui la Roma, soprattutto in un’unica soluzione, non può e non vuole arrivare. Ma c’è mezza Europa sul difensore, e il club inglese vuole quindi monetizzare al massimo la situazione: in Inghilterra Tottenham e Arsenal, in Italia Inter e Juve si potrebbero fare avanti. Più a Torino che a Milano.

La Roma, però, non si dà per vinta, soprattutto se centrasse la qualificazione Champions. Per Fonseca Smalling è essenziale e la società cercherà di accontentarlo, magari cambiando formula: dal prestito secco oneroso al prestito, sempre oneroso, con obbligo di riscatto. Dalla sua villa nel cuore di Roma, sull’Appia Antica, Smalling aspetta notizie, consapevole che la trattativa non sarà semplice e il suo futuro è ancora da scrivere.

“La Roma ha un cuore molto grande. L’ho notato rapidamente qui. Ha aiutato molto le persone, senza limiti. È fantastico, ne sono molto orgoglioso” ha detto Smalling al The Thimes. Basterà tutto questo affetto per restare a Trigoria?