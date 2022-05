Insulti alla Lazio dal pullman, Procura Figc apre un’inchiesta

Sanzioni probabili una multa per Zaniolo e il deferimento per la società giallorossa

La storia si ripete a distanza di un pugno di giorni. Ma si cambia città. La procura della Federcalcio ha aperto un fascicolo su comportamento e parole usate sul pullman romanista (in alcuni video sul web si sentono i "vaffa" di Zaniolo alla Lazio ) nel corso della festa di giovedì in giro per la città, inizia Valerio Piccioni sulla Gazzetta dello sport.

Qualcosa di simile, in quel caso a provocare l’intervento della procura uno striscione con un’allusione-insulto alla vittoria dell’Inter in Coppa Italia, era avvenuto con l’apertura di un fascicolo dopo la festa di lunedì a Milano (erano arrivate poi le scuse all’Inter del presidente del Milan, Paolo Scaroni). La potenziale incolpazione - ora siamo all’inizio del momento istruttorio, poi si dovrà decidere fra l’archiviazione e l’eventuale deferimento per il processo sportivo - riguarda la possibile violazione dell’articolo 4 del Codice di giustizia sportiva, quello che impone il rispetto dei "principi di lealtà, probità e correttezza" (sanzione probabile una multa). Il club, invece, rischia il deferimento per responsabilità oggettiva.