Indagini supplementari per i buu rivolti a Vieira

Il giudice sportivo della Serie A Gerardo Mastrandrea ha disposto accertamenti supplementari a cura della Procura federale in merito agli ululati razzisti rivolti a Ronaldo Vieira nel corso di Sampdoria-Roma di domenica scorsa, scrive Alessandro Catapano su La Gazzetta dello Sport.

L’episodio è finito nel report arbitrale inviato al giudice, che prima di emettere la sanzione, però, ha chiesto un supplemento di indagine al fine di valutare il «comportamento fattivamente collaborativo» della Roma «nell’identificazione dei responsabili», circostanza che in base alle nuove norme farebbe scattare le attenuanti per il club giallorosso. Un calciatore squalificato dopo l’8a giornata, Kluivert (Roma) per una giornata.