Incidenti prima della gara. Due tifosi giallorossi feriti

La tempesta evocata alla vigilia rotola anche fuori dal campo, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Così ieri, prima dell’inizio della partita la tensione è esplosa in una serie di incidenti avvenuti nel pressi dello stadio. Quando un gran numero di tifosi della Real Sociedad si stava spostando da Piaza Armertfas verso la zona di arrivo del pullman della squadra, un gruppo di persone vestite di nero ha svoltato a sinistra per incontrarsi alla rotonda più vicina allo stadio con il pullman degli ultras della Roma. È partito un lancio di oggetti (sedie, tavolini e petardi) che ha provocato la rottura dei finestrini degli autobus. Due tifosi giallorossi sono rimasti leggermente feriti e portati in ospedale, ma il bilancio negativo c’è stato anche dal punto di vista degli arresti. Oltre a diversi tifosi spagnoli, anche due tifosi romanisti sono stati fermati.