Inchiesta sulle plusvalenze della Roma: il 25 ottobre i manager in Procura

Dall’inchiesta “fiction” a quella reale. Oggi esce nelle sale italiane l’ultimo film prodotto dai Friedkin: "Killers of the Flower Moon" (regia di Martin Scorsese e Robert de Niro e Leonardo Di Caprio nel cast), che parla di una indagine della Fbi, ma a proposito d’indagine, c’è anche altro che riguarda la famiglia texana. Il 25 ottobre, infatti, i manager della Roma saranno convocati in Procura per l’apertura dei computer legata alla inchiesta sulle plusvalenze emersa nel marzo scorso e che ha toccato anche la Lazio (ma in questo caso l’indagine ha sede a Tivoli). Nel mirino alcuni scambi avvenuti dal 2017 in avanti e che, per questo, hanno fatto emettere dalla Procura di Roma avvisi di garanzia a tutti i massimi dirigenti della società giallorossa dal 2017 a oggi, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Compaiono quindi, fra gli altri, Pallotta, Baldissoni, Gandini, Fienga, Berardi e appunto i Friedkin. Tutti, però, invieranno legali per assistere a questa sorta di incidente probatorio Le plusvalenze sono state circa 42 milioni e riguardano diversi giocatori, ma sotto indagine è soprattutto lo scambio fra Pellegrini e Spinazzola, grazie alle carte giunte dalla Procura di Torino che indagava sulla Juve. A Trigoria, però, si respira tranquillità.