In Portogallo Perez e Darboe, anche loro con le valigie pronte

Oltre ai 13 giocatori ai box, ci sono anche altri due probabili esuberi - Darboe e Carles Perez - che sono in Portogallo e continuano a lavorare con José Mourinho nel ritiro di Albufeira. Entrambi non rientrano più nei piani del club giallorosso, anche se poi bisognerà capire cosa si è fatto ieri Darboe, uscito per infortunio al ginocchio destro, come riporta La Gazzetta dello Sport. Su di lui nei giorni scorsi si erano fatti sotto l’Anderlecht e il Lille (dove, tra l’altro, Ebrima ritroverebbe l’amato Paulo Fonseca, che lo fece esordire in Serie A due stagioni fa), Perez piace in patria (c’è l’interesse di Valencia e Villarreal) e tornerebbe anche volentieri in Spagna, pur di giocare con più continuità. Darboe vale circa 3 milioni,Perez 6, per un totale complessivo di 9 milioni di euro.