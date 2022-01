In mediana tutto su Sergio Oliveira. Maitland-Niles già oggi in Italia

Il centrocampista del Porto in vantaggio su Kamara del Marsiglia. Si sta sondando Gbamin dell’Everton

In vista della sfida contro il Milan torna a disposizione capitan Pellegrini. Non ha i 90 minuti nelle gambe, perciò è probabile che faccia staffetta, e il primo candidato è Mkhitaryan, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Sul fronte portiere, Rui Patricio – che ha accusato problemi alla schiena – stringerà i denti, anche perché Fuzato è positivo così come Mayoral. È ai titoli di coda la definizione per Maitland-Niles. Ieri il terzino ha svolto le visite mediche a Londra. Se riuscirà ad avere tutti i permessi che servono, stasera o domani potrebbe sbarcare in Italia. Altro mercato. Oltre Kamara del Marsiglia, si sta sondando Gbamin dell’Everton, ma in vantaggio pare Sergio Oliveira del Porto, che la Roma vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. L’agente è Mendes, lo stesso di Mou.