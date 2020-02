In Europa League dubbio trequartista: Pellegrini o Miki?

Il fastidio al polpaccio di Ünder, quello al flessore di Pellegrini: sono questi i due giocatori che lasciano l’Olimpico con qualche acciacco, scrive Chiara Zucchelli su “La Gazzetta dello Sport”. Fonseca, però, non si dice preoccupato in vista della sfida di giovedì in Europa League contro il Gent: “Lorenzo l’ho tolto nell’intervallo per non rischiare ma non è infortunato, Cengiz avvertiva questo fastidio ed è uscito dopo un quarto d’ora della ripresa. So che non era contento, ed è anche normale, ma quando un calciatore esce è perché anche io non sono contento di qualcosa”. La sensazione è che in coppa il turco torni in panchina e parta dal primo minuto Carles Perez, entrato molto bene ieri. Pellegrini, invece, dovrebbe giocare di nuovo dall’inizio, altrimenti spazio a Mkhitaryan come trequartista centrale.

Fonseca, visto che la Roma domenica sarà a Cagliari, cambierà qualche pedina, ma per passare il turno in Europa la maggior parte dei giocatori sarà costretta agli straordinari (Dzeko e Smalling su tutti, Mancini salterà il Cagliari per squalifica). Una mano potrebbe darla Diawara, ma più per il campionato che per la coppa. In attacco dovrebbe tornare Kluivert, in difesa a destra ci sarà Santon (Bruno Peres non è in lista), a sinistra più Kolarov di Spinazzola.

La Roma partirà per il Belgio (dove sarà seguita da oltre mille tifosi) mercoledì dopo l’allenamento, direzione Ostenda, l’aeroporto alla periferia di Bruges più vicino a Gand, e ritornerà in Italia giovedì notte subito dopo la partita, in programma alle 19, per poi sabato pomeriggio ripartire in direzione Cagliari.