In Campidoglio la Giunta è più giallorossa: derby Gualtieri-Onorato

La stracittadina si vive anche tra i corridoi del Palazzo Comunale

Redazione

Lazio-Roma non è solo Abodi-Malagò. Da una parte la foto con Romelu Lukaku davanti al Campidoglio che Claudio Lotito non ha gradito, come riporta La Gazzetta dello Sport. Dall’altra quel "il sindaco è della Roma, ma noi siamo della Lazio" in occasione della visita di Russell Crowe in Campidoglio, proprio lui, il Gladiatore. Per chi non avesse capito: il sindaco Roberto Gualtieri è romanista, «nasconderlo sarebbe sbagliato, i tifosi sono intelligenti e sanno distinguere fra tifo, calcio e doveri istituzionali» ha detto per chiudere le polemiche sulla famosa foto. L’assessore a Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi Alessandro Onorato è laziale sin da piccolo. Un derby però, hanno giurato più volte tutti e due, all’insegna del fair play e delle battute, senza particolari eccessi.

Quanto al resto della giunta capitolina, i romanisti sono in maggioranza ma non mancano i laziali. Fra i quali c’è Maurizio Veloccia, ironia della sorte l’assessore all’Urbanistica che sta seguendo tutto il percorso del progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Nella lista giallorossa il più sfegatato, a giudicare da diverse testimonianze a distanza ravvicinata, è invece Andrea Catarci, assessore a Personale, Decentramento e Partecipazione. Una palma contesa però da Monica Lucarelli, assessora alle Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità. In un’intervista a “Il romanista” confessò "il mio sangue è giallorosso» raccontando anche «avrei voluto fare la calciatrice". Romanista è pure Sabrina Alfonsi, assessora all’Ambiente. Stessa fede calcistica per Ornella Segnalini, con la delega dei Lavori Pubblici e delle Infrastrutture. Come Svletana Celli, presidente del consiglio comunale. Stesso discorso, ma anche qui senza particolari eccessi, per Ferdinando Bonessio, presidente della commissione Sport. Ci sono però anche delle variazioni sul tema con deviazioni fuori dalla Capitale: Miguel Gotor, che ha la delega alla Cultura, viene dato da radio Campidoglio come interista, mentre Eugenio Patanè, assessore alla Mobilità, a cui piace molto anche il rugby, è juventino.

