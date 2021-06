Ilary show: “Mourinho? E’ una bomba mediatica”

La moglie dell'ex Capitano: "Spalletti? Non sono una che porta rancore"

Se persino un personaggio come Ilary Blasi che spesso dice di non essere appassionata di calcio, spiega che Mourinho è una "bomba mediatica" significa che l’arrivo del portoghese alla Roma ha davvero colpito tutti, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. "Io non ne capisco niente. Se viene Mourinho o Peppino Di Capri per me è la stessa cosa (ride, ndr). - ha detto la Blasi in un' intervista a FqMagazine - Sicuramente a livello mediatico è una bomba, a livello calcistico non lo so. Già seguivo poco quando Francesco giocava, figuriamoci adesso".