Ilaria D’Amico: “La Roma non è da scudetto perché squadra spesso fragile”

"La Roma? Mourinho somiglia molto all’allenatore che mancava da anni dal punto di vista della capacità di emozionare, ma non so se tutto questo corrisponda a un risultato possibile a livello di scudetto, li vedo spesso fragili" dice Ilaria D'Amico intervistata da Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport.

Come sta? "Bene grazie, vedo un po’ di luce e stabilità dopo l’ennesimo trasloco. In questo momento ho il grandissimo privilegio di poter scegliere che cosa fare, quindi lavoro solo in contesti che mi somigliano. Ho vari progetti in ballo, alcuni non hanno a che fare con la tv e il giornalismo. Ci sono un paio di cose che mi divertono davvero"..