Il volo di Zaniolo. Gol, Nazionale e tanta Roma: Nicolò e un 2023 da gigante

Zaniolo punta finalmente a fare il salto di qualità, per diventare davvero centrale nel progetto della Roma, attuale e futuro. Ha voglia di sentirsi importante e di esserlo anche per i colori giallorossi, ancor di più di quanto non sia riuscito a fare finora. Nel cuore dei tifosi c’è di diritto da tempo, adesso si tratta solo di limare alcuni difetti e di migliorare dove ci sono margini di crescita. Come nella fase di finalizzazione, ad esempio, aspetto in cui anche in questo inizio di stagione ha dimostrato di essere ancora indietro. Nicolò oggi è un giocatore diverso rispetto a prima. Ha lavorato molto sulla muscolatura, sulla forza e sulla resistenza, per cercare di prevenire ulteriori infortuni. Questo forse gli ha fatto perdere un po’ di brillantezza e di dinamismo, ma gli ha fatto acquisire ancora più esplosività.