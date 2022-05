Il video virale: Zaniolo sulla vespa di Mou con la birra in mano

Nicolò tra i protagonisti anche della festa di ieri davanti a 150mila tifosi

Non basta un pomeriggio per saziare la voglia di festa, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport . Così ieri la Roma, tornata a Trigoria, ha trovato circa trecento tifosi ad accoglierla, pronti a riacclamare l’esposizione della Coppa .

Nel centro sportivo giallorosso ad attendere i calciatori c’erano i familiari, con i quali è cominciata l’ultima parte della serata. Dopo la cena a buffet, grazie alla musica prepara da un deejay, si è dato il via alle danze, che hanno incoronato Tammy Abraham come gran ballerino. Ma il lievitare dell’euforia ha portato molti a tuffarsi in piscina vestiti. Tutte scene riprese e postate sui social. L’oscar del video più virale, però, va a Zaniolo che si fa riprendere sulla Vespa di Mourinho mentre viene portato in giro per i corridoi di Trigoria dal preparatore Rapetti.