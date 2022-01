Il Valencia insiste per Diawara. Resta la pista Kamara

Piace pure Ndombelé del Tottenham. Olsen va verso l’Aston Villa, mentre Reynolds è in uscita direzione Anderlecht

L’obiettivo di Pinto adesso è piazzare Diawara (che piace al Valencia), per provare a portare Kamara del Marsiglia, che può fare anche il difensore, come riporta La Gazzetta dello Sport. Piace pure Ndombelé del Tottenham. Olsen va verso l’Aston Villa, mentre Reynolds è in uscita direzione Anderlecht. La Salernitana versione Walter Sabatini punta Federico Fazio, che il direttore sportivo ha già avuto alle sue dipendenze a Roma. Il calciatore, di grande esperienza, forza fisica e temperamento, ha qualità decisive per rinforzare l’anello debole del team campano.