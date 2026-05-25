E' il suo trionfo. Perché ci ha sempre creduto, anche quando tutto sembrava se non perso, quantomeno complicatissimo.

Ed invece alla fine Gian Piero Gasperini la Champions se l'è presa davvero, chiudendo addirittura terzo in classifica, una posizione quasi inimmaginabile ad inizio stagione. Un capolavoro, con la sua firma in calce. E se il club ha festeggiato con un messaggio molto chiaro sui suoi account ("Tornati dove brillano le stelle"), Gasperini - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - si è goduto la qualificazione tino a tarda notte, abbracciando tutti i suoi giocatori. Uno ad uno. "Ho trovato subito un gruppo che ha messo grande applicazione, si vedeva che c'era voglia di fare una stagione di livello. E' stata un'annata difficile e non pensavo neanche potesse esserlo così, ma non per il rapporto con i giocatori o con il pubblico. Lasciare la Champions non è stato facile, ma l'ho fatto perché ero convinto di poter fare un buon lavoro qui a Roma". Ed allora occhi sul futuro. Sulla Champions e non solo. "Prima di tutto dovremo capire bene questo fair play finanziario. E molto dipenderà anche da quanto ci crederanno i Friedkin". Ieri Gasp ci è tornato su: "Spero che questo risultato li gratifichi, visto che hanno speso tanto senza arrivarci mai. Ma spero anche che li aiuti a stare ancora più vicino alla squadra, a crescere ed a migliorarci tutti insieme".