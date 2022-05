Il Toro scopre un altro gioiello: Zima al centro studia da Bremer

Grande prova del ceco a Verona nel ruolo del brasiliano. Juric: "Gara splendida, ha sfruttato l’occasione"

Massimo Limiti

Buona la prima, anzi ottima ad ascoltare l’allenatore granata: "David Zima ha giocato una partita splendida, in tutti i sensi. Nel giorno in cui ci mancava Bremer, cioè un difensore che è stato dominante per l’intero campionato. L’Hellas è stata contenuta benissimo, sono davvero felice che Zima abbia sfruttato al meglio questa occasione, è stato proprio bravo, dai". Così Ivan Juric negli spogliatoi del Bentegodi prima di lasciare la scena mediatica al raggiante difensore ceco, chiamato a esibirsi in italiano, e così Nicola Cecere sulla Gazzetta dello sport, parlando del Torino, la prossima e ultima avversaria della Roma in Serie A. "Sono naturalmente assai soddisfatto di come è andata. Confesso che prima della partita Rodriguez vedendomi un po’ teso ha trovato le parole giuste per tranquillizzarmi".

In effetti il Verona non ha mai sfondato centralmente e i pericoli per la porta di Berisha sono stati pochissimi. Certo sia Izzo (e nel finale Djidji) che Rodriguez sui fianchi hanno svolto bene i loro compiti, muovendosi però su sentieri conosciuti. Per Zima era diverso. Fino a sabato è stato utilizzato solo come marcatore laterale. Insomma ha dato un buon contributo alla causa pur se in un ruolo non esattamente suo perché è stato il perno centrale nello Slavia Praga e lo fa anche quando gioca con la nazionale (sette le presenze finora: per un classe Duemila secondo semestre uno score significativo). Si vede che giocare accanto a Bremer in tutti questi mesi gli ha giovato tanto: il professore brasiliano ha svezzato il baby dell’Est.

Venerdì contro la Roma ci sarà una controprova da superare, naturalmente. Esaminando però la stagione nel suo complesso si può già dire con tranquillità che questo giovane ceco si è rivelato un azzeccato colpo di mercato. Adesso è un capitale sia tecnico che economico del club e lavorando ancora con Juric è destinato a migliorarsi.

La sua permanenza al Torino in questo momento appare scontata a prescindere dalle decisioni che verranno prese su Bremer. Il presidente Urbano Cairo parlando in radio l’altro giorno ha confermato la grande stima di cui gode il brasiliano, che quest’anno è letteralmente esploso. Vedremo cosa succederà ma intanto avere allevato lo studente Zima, rivelatosi così bravo a recepire gli insegnamenti del suo maestro sudamericano, mette il Torino in una condizione di grande vantaggio.