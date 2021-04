Il Toro ha Sanabria, il cecchino della grandi. Alla collezione manca solo la Roma

La prima volta aveva compiuto da pochi giorni vent’anni. Era il 19 marzo 2016, lo Sporting affrontava in casa l’Atletico Madrid. In quel sabato asturiano Tonny Sanabria cominciò a scrivere un racconto particolare. Perché da allora, scrive Mario Pagliara sulla Gazzetta dello Sport, contro le grandi squadre l’attaccante non ha più fallito un colpo.

Tonny ci ha preso gusto a collezionare vittime illustri. Da allora ha punito tutte le squadre più nobili dei campionati nei quali ha giocato, la nostra Serie A e la Liga in Spagna. All’appello manca proprio la Roma, guarda caso il primo club che nel gennaio 2014 lo portò in Italia con la regia di Walter Sabatini. Ma fu un rapporto che non riuscì mai a decollare: due sole presenze in campionato, pochissimo spazio, nessun gol. La Roma cederà qualche anno metà cartellino al Betis nell’affare che portò Pau Lopez in giallorosso.

In granata non ha perso tempo: alla seconda presenza è andato subito a bersaglio contro l’Inter, qualche giorno dopo non si è fatto certo pregare nel piazzare una doppietta alla Juventus. Non si verificava da ventuno anni che un calciatore granata segnasse due gol in un derby giocato in casa dal Toro. La collezione degli scalpi delle grandi d’Italia l’ha cominciata sul palcoscenico internazionale, quando in Europa League, il 25 ottobre 2018, aprì le danze in un Milan-Betis. Ha proseguito nell’avventura al Genoa contro l’Atalanta dei miracoli e anche contro la Lazio nella stagione precedente.