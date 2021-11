Il Toro cresce. Da Lukic-Brekalo al top Belotti, ora Juric ha tante armi in più

La Roma incontrerà domenica i granata all'Olimpico dopo la vittoria contro l'Udinese dello scorso turno, che ha messo in evidenza alcuni importanti progressi già in atto.

"Possiamo crescere" dice Ivan Juric , con convinzione, appena dopo aver superato l’Udinese in una battaglia che ha esaltato quel suo spirito guerriero perfettamente trasmesso alla squadra. Come riporta Nicola Cecere su La Gazzetta dello Sport , il successo sui friulani, tiratissimo ma meritato per come i granata hanno saputo governare la sfida, ha messo in evidenza che alcuni, importanti progressi, sono già in atto: il Toro dispone adesso di diverse armi in più. Prendiamo Sasa Lukic . Con la cura Juric è cresciuto moltissimo. L’allenatore lo ha tolto dalla giostra delle posizioni sulla quale il serbo si trovava in evidente disagio e lo ha collocato stabilmente in mezzo al campo, uno dei due perni del suo meccanismo di gioco, con Pobega spalla preferita e Mandragora (tra poco torna) valido coprotagonista ché quel ruolo è tanto dispendioso.

Lukic già a La Spezia era stato tra i pochi salvatisi in un pomeriggio grigio, l’altra sera si è imposto all’attenzione di tutti per l’eccezionale continuità della sua prestazione: dinamico, ordinato, illuminato. Il più bravo, senza ombra di dubbio. E passiamo a Belotti. Ecco, il capitano, al contrario, sembrava smarrito in un buco nero, con lo Spezia aveva giocato male e in Nazionale non aveva raccolto le soddisfazioni sperate. Però contro l’Udinese è tornato ai suoi migliori livelli di combattività e pericolosità. Il Gallo ha risposto da vero capitano alla sollecitazione irrituale pervenutagli alla vigilia dal suo allenatore ("Tocca a lui lanciare un segnale"). Non è da tutti i tecnici spronare il capitano della squadra con parole severe ("Gioca solo se lo merita") e non è da tutti i giocatori reagire solo sul campo con un comportamento irreprensibile. In questo quadro va sottolineato come la Maratona abbia riservato ad Andrea ripetute manifestazioni di affetto. Infine, occhi puntati sul gol-capolavoro di Josip Brekalo. Anche questo sgusciante attaccante croato nella sosta internazionale aveva ricevuto una forte spinta dalla raggiunta qualificazione al Mondiale. "Il mio gol è stato un momento magico — ha raccontato nella notte a Torino Channel — frutto però di uno schema provato in allenamento: cercare Belotti in profondità e poi arrivare sulla seconda palla. Sono molto felice anche per aver segnato davanti ai tifosi. in una partita così difficile".