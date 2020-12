Il Toro cambia tutto. Ribaltone Giampaolo: fuori Meité, Zaza, Sirigu e Nkoulou

Si cambia tanto, tutto o quasi. Perché la sensazione che si ricava è che non sarà solo una spolveratina con un nuovo trucco, ma un bel cambiamento radicale, scrive Mario Pagliara su La Gazzetta dello Sport.

All’orizzonte comincia a prospettarsi ciò che somiglia da vicino a un ribaltone. Marco Giampaolo la sterzata al gruppo sta pensando di tradurla anche in scelte ispirate in parte dal coraggio e per tanto altro dalla criticità del momento. Il Toro in incubazione per la sfida di domani sera all’Olimpico in casa della Roma potrà contenere tantissime novità. Degli undici schierati durante l’implosione casalinga contro l’Udinese di sabato sono certi di una riconferma solo cinque calciatori: naturalmente il capitano Belotti, poi Lyanco, Singo, Rincon e Linetty.

Tagli eccellenti in vista: per la prima volta, potrebbero restare in panchina quattro, ma anche cinque, di quei calciatori che finora sono in stati, chi più e chi meno, dei punti fissi. Senza sconti.

Se è altamente probabile che a Roma il Toro continuerà sulla strada del 3-5-2, nell’aria è sempre più concreta la prospettiva di assistere a esclusioni rumorose. A cominciare da quella di Salvatore Sirigu, alla quale accennare soltanto un mese fa sarebbe stato un sacrilegio. Il portiere in questo campionato finora non è stato lui, e il suo calo di rendimento è certificato dai numeri: fatica a tenere una percentuale di parate sulla soglia del 40%, appena un anno fa era sopra il 70%. Un turno di riposo può aiutarlo a ritrovare serenità, avendo tra l’altro alle spalle un Milinkovic Savic che finora si è sempre allenato bene e scalpita per firmare il suo debutto in Serie A in stagione. In difesa andrà fuori anche Nkoulou e in bilico c’è pure Rodriguez: Bremer e Izzo sono pronti al cambio. A centrocampo la prova disastrosa di Meité di sabato “chiama” un turno di stop: Lukic ha ripreso la forma, tornerà come mezzala destra. Anche Zaza ha fortemente deluso, e sarà sostituito da un Bonazzoli super motivato dopo il gol (e l’assist) all’Udinese.