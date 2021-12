Il tifoso è stabile e c’è la giacca di Mou. Inno, la sfida è vinta

La Roma ha spedito una maglia al giovane colto da malore lunedì sera allo stadio. Il tecnico: "Gli invierò la mia giacca per venire allo stadio con questo freddo"

Prudenza ma anche un po’ di ottimismo intorno a Tommaso, il tifoso di 23 anni colpito da arresto cardiaco durante Roma-Spezia. Il ragazzo, come riporta La Gazzetta dello Sport, si trova in rianimazione, in condizioni serie ma stabili. La Roma gli ha spedito una maglia, per lui è arrivato il sostegno di Mayoral, Kumbulla, Cristante e b oltre alle parole di Mourinho: "Gli invierò la mia giacca per venire allo stadio con questo freddo". Intanto la battaglia con la Lega è stata vinta dalla Roma. Non ci saranno sanzioni per i club, infatti, che decideranno di far suonare il proprio inno dopo quello ufficiale della Lega. Il braccio di ferro portato avanti dai giallorossi, che hanno pagato multe finite in beneficienza, si è concluso. “Roma, Roma, Roma” si ascolterà prima del fischio d’inizio.