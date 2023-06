Il tesoro della Roma. Volpato e Missori, ciao Mou: il piano plusvalenze quasi ok

Gli ultimi giorni di giugno per gli operatori di mercato a caccia di plusvalenze hanno più il sapore dell’atletica leggera, ma sarebbe sbagliato pensare solo allo sprint. Per arrivare al traguardo – come sta riuscendo alla Roma – occorre essere un po’ olimpionici in stile Jacobs, ma anche maratoneti alla Gelindo Bordin, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport . Ovvero: andare a chiudere le trattative giuste dopo essere partiti da lontano. Così, alla stregua di un centauro dell’atletica, ieri il general manager giallorosso Tiago Pinto , a Milano, ha chiuso la trattativa per il trasferimento al Sassuolo dei bue baby Cristian Volpato e Filippo Missori , entrambi 19enni, portando a casa complessivamente 10 milioni più il 15% sulla futura rivendita. Un trionfo, se si pensa che la coppia, unita a Tahirovic – passato all’Ajax – non ha accumulato neppure mille minuti in prima squadra.

Così, tenendo conto che la Roma deve arrivare a produrre circa 30 milioni di plusvalenze (o forse qualcosa in meno), è opportuno prendere carta e penna per evidenziare gli ottimi risultati raggiunti. Tahirovic è stato ceduto all’Ajax per 7,5 milioni più uno di bonus, più il 10 per cento sulla futura rivendita, e Kluivert è stato ceduto al Bournemouth per 11 milioni più uno di bonus, più il 5 per cento sulla futura rivendita (e aveva un solo anno di contratto...). A questi due, ci sono da aggiungere Volpato e Missori, che portano il totale a 28,5 milioni, più 2 di bonus, più le percentuali sulle rivendite. Poiché, però, Kluivert ha portato solo parzialmente plusvalenza (7,3 milioni), per Pinto occorre solo un ultimo sforzo da consumare entro venerdì per chiudere quella che, dopo l’infortunio di Abraham – che sarebbe stato ceduto all’Aston Villa per 40 milioni – sembrava un Everest da scalare. Così toccherà a Carles Perez rappresentare l’ultima tessera del mosaico, visto che le parti ieri si sono avvicinate. Il Celta Vigo è arrivato a offrire 4 milioni, la Roma ne chiede 6,5 e tutto lascia pensare che si possa trovare un accordo a metà strada. Occhio anche a Villar, visto che anche lui – se il Paok offrirà i 6 milioni richiesti – potrà portare plusvalenza.