Il tesoretto per Mourinho: ecco 25 milioni per la svolta a centrocampo

In vacanza, spesso, vengono le idee migliori. Così, visto che il general manager in questi giorni è in Portogallo, per le ferie senz'altro meritate, è possibile che all’inizio della prossima settimana, quanto rientrerà a Roma dalle ferie in Portogallo, arrivino quelle sorprese che i tifosi stanno aspettando, inizia sulla Gazzetta dello sport Massimo Cecchini. Messo a segno il colpo rappresentato dall’arrivo di Nemanja Matic , la Roma sta entrando nelle trattative con grande tranquillità.

A livelli simili a quelli fatti registrare dalla trattativa per l’attaccante Solbakken del Bodo Glimt, nonostante la ruggine che c’è fra i due club dopo il quarto di finale di Conference League. Solbakken è in scadenza a dicembre e quindi la Roma conta di spendere poco per averlo già a luglio. Per ora il Bodo spara grosso, 5 milioni, anche perché vorrebbe averlo in squadra per utilizzarlo durante i preliminari estivi. José Mourinho invece desidera averlo in gruppo il prima possibile, e in ogni caso la richiesta è considerata eccessiva. La sensazione però è che, pur di non perderlo a zero, l’affare si farà.