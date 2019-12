Il sogno realizzato di capitan Pellegrini: titolare con fascia davanti a…Totti

È sembrato quasi un segno del destino. Il luogo era nobile (San Siro), l’avversario di prestigio (la capolista Inter), il pubblico sontuoso (67.000 persone) il (primo) tifoso in tribuna eccellente (Francesco Totti). In questa cornice, due giorni fa, Lorenzo Pellegrini ha celebrato un giorno in qualche modo indimenticabile: la prima volta da capitano dall’inizio, come riporta Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.

Il Predestinato, quindi, brucia le tappe, quasi a voler dar ragione proprio a Totti – capitano di una generazione – che da tempo lo ha indicato come erede nella Roma dal punto di vista della leadership in campo e fuori. Tutto questo, tra l’altro, coincide col prosieguo dell’eclisse di Alessandro Florenzi.