Il sindaco Gualtieri incontra Friedkin. Uniti…dallo stadio

C'era anche il primo cittadino ieri sera in tribuna all’Olimpico: per lui è stata l’occasione per incontrare il presidente giallorosso

C’era anche il sindaco Gualtier in tribuna all’Olimpico: per lui è stata l’occasione per incontrare il presidente Dan Friedkin, come riporta La Gazzetta dello Sport, dopo che tre giorni fa l’assemblea capitolina ha dato il via libera alla delibera sul Pubblico Interesse per il nuovo stadio. Ilfeeling si consolida.