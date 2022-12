Il Sindaco di Albufeira accoglie la Roma: “Strutture super”

Il Sindaco di Albufeira, José Carlos Rolo, ha parlato del ritorno della Roma nella località portoghese per il mini ritiro in vista della ripresa del campionato, fissata per il 4 gennaio contro il Bologna: "Questo ritorno dimostra le ottime condizioni riscontrate nel campo sportivo di Albufeira, sia in estate che in inverno". L'Assessore dello Sport, Cristiano Cabrita, ha aggiunto che la volontà è di rendere "Albufeira un punto di riferimento per l'Europa". Lo riporta La Gazzetta dello Sport.