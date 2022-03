Il Settebello di Mou: da Rui a Tammy, le certezze della Roma

Nella lista degli intoccabili del prossimo anno non c’è Zaniolo che resta in dubbio

Sono i magnifici sette, quelli su cui Mourinho vuole ripartire per costruire la Roma del futuro, quella della prossima stagione, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Sette giocatori che per l’allenatore portoghese sono la base della sua squadra, l’ossatura per la sua seconda Roma. Da Rui Patricio ad Abraham, passando poi per Smalling, Spinazzola, Oliveira, Pellegrini e Mkhitaryan. Sono i sette di cui Mourinho ha chiesto ovviamente la conferma, a prescindere da qualsiasi discorso di mercato o di rinnovo contrattuale. Di questo parla da tempo con Tiago Pinto, quando si mettono a tavolino per progettare la nuova stagione. Una lista in cui manca Zaniolo, è vero, per tutta una serie di motivi, ad iniziare da un contratto su cui bisognerà discutere per terminare con la corte serrata della Juventus, che ha messo l’attaccante giallorosso in cima ai suoi desideri. Ci sono tre giocatori su cui Mou vuole costruire il suo reparto difensivo e sono – appunto – Rui Patricio, Smalling e Spinazzola. Considerando che il prossimo anno molto probabilmente si tornerà al 4-2-3-1, vuol dire di fatto più della metà del pacchetto arretrato. Rui Patricio si è confermato come un portiere affidabile, al netto di un paio di errori clamorosi. Mou di lui si fida ciecamente, anche per come guida la linea difensiva. Smalling poi con il lavoro di prevenzione fatto con i preparatori dello staff del portoghese sembra essere tornato ai vecchi fasti. A giugno la Roma gli proporrà di allungare il contratto (va in scadenza nel 2023) di un anno, anche per spalmare l’attuale ingaggio. E poi Spinazzola, che domani volerà a Turku (Finlandia) per il controllo definitivo dal dottor Lempainen e che sarà il vero e proprio acquisto della prossima stagione. Quello di mezzo sarà invece il reparto che verrà maggiormente rivoluzionato. Ma su tre giocatori Mourinho vuole delle certezze. E se su Pellegrini non ci sono dubbi di alcun tipo, Mou ha chiesto di avere ancora con sé anche Sergio Oliveira e Mkhitaryan. Sono due situazioni profondamente diverse tra di loro, con il portoghese che in estate dovrà essere riscattato, con un investimento di 13 milioni di euro e il fantasista armeno che ha invece il contratto in scadenza. La Roma vuole proporgli il rinnovo per un anno, con opzione anche fino al 2024. Micki sarà infatti il primo che si siederà a tavolino con Tiago Pinto tra le situazioni aperte e la speranza della Roma è di arrivare presto ad un accordo, considerando anche che le sirene russe (Krasnodar e Spartak Mosca) oggi hanno inevitabilmente smesso di suonare. In attacco , ovviamente, neanche a parlare di un possibile cambio. Nonostante i tanti estimatori che si sono riscoperti in Inghilterra, Tammy Abraham sarà ancora il centravanti della Roma. Con certezza almeno per un’altra stagione, visto che c’è un diritto di ricompra del Chelsea, ma a partire dal 2023. Ed alle altre lusinghe la Roma non intende cedere.