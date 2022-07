Il ritorno del Re. Sbarca Mourinho e la Roma prepara una partenza super

L’allenatore portoghese vorrebbe una rosa già allestita . Le difficoltà nel mercato, comunque, sono comuni ormai di tutti i club. In ogni caso, sono già arrivati alla corte di Mou gente come Matic e Celik, oltre al prospetto Svilar , mentre in settimana si tornerà subito alla carica per Frattesi , sperando di averlo a disposizione prima della partenza per il ritiro in Portogallo, il 12 luglio. Ovviamente, lo Special One per quella data spererebbe di avere chiarezza anche sul fronte Zaniolo, ma molto dipenderà dalla voglia di affondare da parte della Juve.

Per il resto, il piano di Mou sembra chiaro: accumulare subito tanto carburante per una partenza sprint in stile quella dello scorso anno, quando la Roma vinse le prime sei partite ufficiali della stagione. Per farlo, soprattutto nella prima parte del lavoro che domani si svolgerà a Trigoria (oggi sarà giornata in principal modo di test fisici ed ematici), ci saranno quasi sempre doppie sedute di allenamento. Non basta. È già stato allestito un programma di amichevoli, sia pure da ufficializzare nella sua totalità. La Roma, comunque, di certo sarà chiamata ad affrontare squadre come Sporting Lisbona, Nizza, Tottenham, Shakhtar Donetsk e probabilmente Sunderland, per un avvio di stagione non banale.