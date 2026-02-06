Il ritorno del capitano. Ranieri a sorpresa “La Roma e Totti ancora insieme”

Il ruolo è ancora tutto da decidere, il futuro invece sembra già scritto. Francesco Totti e la Roma presto torneranno a lavorare insie-me. O, almeno, questa è l'intenzione di entrambi, come manifestato nei recenti incontri con Ryan Friedkin. Tanto che il 22 gennaio Totti si è anche riaffacciato allo stadio Olimpico, per ammirare la Roma con lo Stoccarda. Ieri a certificare il tutto ci ha pensato Claudio Ranieri, senior advisor dei Friedkin, in un'intervista a Sky Sport. "La proprietà sta pensando ad un ritorno di Francesco in società". Ma Totti - scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport - tornerebbe per fare cosa? Il primo pensiero va ad un ruolo tecnico, di supervisione, anche di raccordo tra squadra e società. Un po' quello che era Maldini per il Milan o che è Di Vaio per il Bologna. Ma è molto più facile, invece, che Totti torni per fare il brand ambassador del club, magari diventando anche un consulente tecnico. Francesco rappresenterebbe l'immagine della Roma in giro per l'Italia e per il mondo (anche perché il prossimo anno il club giallorosso festeggerà il centenario e ha bisogno di un personaggio forte), ma sarebbe anche l'uomo a cui chiedere un parere tecnico su ciò che gira intorno alla squadra. Ranieri, però, ieri ha parlato anche di molto altro. facendo chiarezza su tanti aspetti, ad iniziare dai rapporti tra Gasperini e Massara: "Sono due caratteri differenti: Gian Piero sta facendo molto bene, ma lui poi è così: se ci fosse Dio a fare da ds martellerebbe anche lui. Massara è invece una persona più riflessiva, calma". Quindi gli obiettivi: "Ci piacerebbe molto arrivare a giocare la Champions, ma abbiamo un programma di tre anni: stiamo costruendo per arrivare ad avere 15-16 giocatori da ruotare". il futuro di Dybala: "Paulo quando sta bene è un fenomeno, a fine stagione decideremo".