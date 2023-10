Il rilancio di José: “Roma, non ho paura. Soltanto Friedkin può mandarmi via”

Il tecnico portoghese non si nasconde, ma stimatizza il trapasso feroce dagli altari alla polvere. "Vogliamo e dobbiamo vincere, senza cercare alibi". Come quelli che il suo contratto in scadenza fra nove mesi potrebbe dare. "Il rinnovo non mi è stato proposto, ma a maggio sembrava un dramma se andavo via, così a Budapest (il giornale della finale di Europa League, ndr ) ho detto alla squadra che sarei rimasto, e poi ho fatto lo stesso prima con i tifosi e poi col presidente Friedkin. Durante le vacanze ho avuto la più pazza delle offerte per un allenatore e l’ho rifiutata per la parola che avevo dato. Adesso, pochi mesi dopo, sembro io il problema e non lo accetto. Io non sono il problema. Nel calcio le cose dipendono da molti fattori, non si può dire il responsabile è quello. Perciò sino al 30 giugno sarò qui a lottare ogni giorno. Solo una persona mi può dire che sia finito tutto prima, ed è Dan Friedkin, solo lui può dirmi di andare via. Se non lo fa io resto, perché quando parlo – vista la mia carriera – io parlo al mondo. Non ho paura della pressione esterna, non ho paura dei possibili fischi: se vogliono, mi trovano a Trigoria".