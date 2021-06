Il Real Madrid può tentare la Roma per Spinazzola

Il manager del terzino giallorosso avrebbe incontrato in segreto un operatore di mercato dei Blancos

La Roma smentisce contatti diretti o indiretti, ma di certo i termini non sarebbero quelli descritti da As, cioè di uno scambio tra l’esterno e Mayoral. L’attaccante spagnolo ha ancora un anno di prestito gratuito ma non è titolare, mentre Spinazzola è un punto fermo del club e della Nazionale. Inoltre la Roma ha deciso di non riscattare Mayoral quest’anno, avendo la possibilità di farlo il prossimo anno a 20 milioni. Il Real poi ha in rosa Marcelo e Mendy e sembra difficile possa cercare un esterno destro titolare, a meno che uno dei due non lasci. In quel caso, allora, tra i preferiti di Ancelotti ci sarebbero appunto Spinazzola e Nuno Mendes.