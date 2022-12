Il rammarico di Pastore: “Roma piazza straordinaria”

Terminata l’avventura all’Elche, Javier Pastore è nuovamente in cerca di una squadra, come riporta La Gazzetta dello Sport. In attesa di trovare un nuovo club, El Flaco si è lasciato andare al rammarico per l’esito della sua parentesi alla Roma. "Ho il rimpianto di non essere stato al 100% fisicamente - spiega a goal.com - l’infortunio all’anca è stato il peggiore della mia carriera. Roma è una piazza straordinaria per giocare a calcio, non solo per la squadra ma anche per i tifosi, è unica".