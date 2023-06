Il quadro di Pinto: la Roma si sdoppia tra plusvalenze e arrivi

Uno, nessuno, centomila. Stavolta, però, il romanzo di Luigi Pirandello non c’entra nulla, ma più prosaicamente potrebbe essere utile per inquadrare il lavoro che sta portando avanti Tiago Pinto, general manager della Roma, sdoppiandosi fra acquisti e cessioni in modo niente affatto stanziale, visto che il dirigente saltabecca fra Trigoria, Milano e l’Inghilterra con una naturalezza invidiabile. D’altronde, viste le esigenze del club giallorosso, per il momento il suo è una sorta di conto alla rovescia, perché entro venerdì occorre arrivare al traguardo dei circa trenta milioni di plusvalenza che la società è chiamata a fare per rispettare il “settlement agreement” sottoscritto con la Uefa per via delle antiche violazioni del fair play finanziario, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport.