Il primo successo dell’era Friedkin fa venire più fame: “Non fermiamoci”

Le ragazze di Betty Bavagnoli, dopo la conquista della Coppa Italia femminile, in un improvviso bagno di popolarità

“Aspettavo questo momento da quando sono nata“. Così Elisa Bartoli, capitana della Roma femminile, ha commentato a caldo la vittoria della Coppa Italia sul Milan ai calci di rigore, scrive Chiara Zucchelli su La Gazzetta dello Sport. Il “day after” delle giocatrici di Betty Bavagnoli è stato inedito, pieno di stanchezza dopo l’adrenalina di domenica notte Tante le richieste di interviste, un improvviso bagno di popolarità che la società e le giocatrici vorrebbero non finisse mai. E che era iniziato subito dopo il fischio finale: sui social sono arrivati gli applausi di José Mourinho, quelli di Daniele De Rossi (“giganti“, ha scritto), mentre in privato quelli di Francesco Totti che con la sua CT10 Management segue Eleonora Pacioni, difensore e capitano della Primavera che a Sassuolo, sabato, si è confermata campione d’Italia battendo al 95′ la Juventus. La sindaca Raggi ha invitato le ragazze di Melillo in Campidoglio, probabile che con loro vadano anche Bartoli e le giocatrici della prima squadra. Per adesso è terminata la stagione della Roma e, con ogni probabilità, anche il ciclo di Bavagnoli in panchina. La aspetta una scrivania da dirigente e la possibilità di continuare a disegnare la Roma femminile in un’altra veste. Per prendere il suo posto il favorito è Alessandro Spugna, ex Empoli.