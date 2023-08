Il presidente-pilota dei colpi impossibili. E ora Sergio Ramos?

Difficile immaginare un tributo più meritato per Dan Friedkin, cioè un proprietario che ogni stagione estiva ha regalato almeno un colpo “impossibile” alla Roma. D’altronde, non è un caso che il magnate sia un uomo di spettacolo, sia in veste di produttore cinematografico che in quella di regista. Così nel 2021 a rubare la scena è stato l’ingaggio a sorpresa di José Mourinho, mentre nel 2022 è stata la volta del tesseramento di Paulo Dybala. Inutile dire che anche il general manager Tiago Pinto è stato virtualmente portato in trionfo dal popolo giallorosso. Una volta sbarcato anche lui dal volo, la berlina in cui è salito è stata circondata dalla gente, che lo ha osannato. Un grande riconoscimento, dopo le troppe critiche che finora hanno caratterizzato il suo operato. Occhio, però, perché è possibile che le “magie” dei Friedkin non siano ancora terminate. Dal giorno dell’addio di Ibanez, infatti, la società giallorossa ha fatto sapere che avrebbe provato a prendere un altro centrale difensivo, ben sapendo che a gennaio rientrerà Kumbulla. Così ieri, forse per via del cosiddetto effetto Lukaku, sono iniziati a circolare i nomi di Leonardo Bonucci e Sergio Ramos. Ovvero, due ingombranti “senatori” di cui la Juventus e il Psg si sono voluti liberare. Fatta una doverosa verifica, la Roma ha provveduto a smentire entrambi i profili con fare quasi scandalizzato, ma ormai nessuno si sorprenderebbe più di nulla. I Friedkin, ormai, sembrano avere scelto di seguire i desideri di Mourinho fino al limite consentito dal “settlement agreement” sottoscritto con la Uefa, e l’affare Lukaku ne è la dimostrazione. Ma la postilla è d’obbligo: con una squadra del genere – che ha un monte ingaggi da Champions – la qualificazione fra le prime quattro è d’obbligo. Perché sognare è bello, ma il bilancio della Roma non può permettersi altre stagioni di Europa minore. E Dan Friedkin lo sa.