Il presidente Friedkin pronto per gli incontri: prima la Raggi, poi Gravina?

Sarebbe dovuto ripartire ieri, Dan Friedkin, e lasciare nella Capitale suo figlio Ryan per continuare a prendere confidenza con la città e col mondo Roma. Invece il presidente ha cambiato i suoi impegni e nei prossimi giorni incontrerà la sindaca Virginia Raggi. Un incontro istituzionale di cortesia, ma anche l’occasione per parlare dello stadio di Tor di Valle. Per il momento non c’è una data già fissata – sia dal Campidoglio sia dalla società filtra che non ci sarà nessun incontro domani – ma in settimana ci si vedrà. La sindaca confermerà ai proprietari della Roma la volontà di andare avanti con il progetto.

Si sta lavorando anche per un incontro con il presidente della Figc, Gabriele Gravina: i Friedkin, infatti, hanno espresso il desiderio di confrontarsi con l’uomo che guida il calcio italiano per scambiarsi le rispettive “visioni” su come far crescere e internazionalizzare sempre di più il movimento italiano.