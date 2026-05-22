All'attacco, pure sul mercato. La Roma attende il verdetto Champions prima di dare il via alle danze di una campagna acquisti che Gasperini vorrebbe più rapida rispetto alle ultime due finestre. Il focus resta sull'attacco dove il tecnico chiede tre rinforzi per completare un reparto che quest'anno ha avuto troppe incognite fino all'arrivo di Malen. E tra i profili indicati da Gasp, scrive Francesco Balzani su La Gazzetta dello Sport, c'è anche quello di Pepe del Porto. L'ala destra brasiliana ha passaporto italiano. così come Sven Mijnans dell'AZ che è da tempo pure nel mirino del Bologna. In caso di Champions sarebbe pronto l'assalto a uno tra Nusa del Lipsia, Greenwood del Marsiglia e Summerville del West Ham. Gasp sa anche che sarà necessaria almeno un'uscita: Koné, Soulé e Ndicka restano i pezzi più appetibili, ma in Francia si inizia a parlare anche di un interessamento del Psg per Svilar.