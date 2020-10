Il Napoli: “Ci vietano la trasferta”. Ma per Lega e Juve bisogna giocare

Lo scontro è aperto e potrebbe avere risvolti clamorosi. Il Napoli – scrive ‘La Gazzetta Sportiva’ – dovrà presentarsi all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus, diversamente perderà 0-3 a tavolino. La linea della Lega calcio è questa, mentre il Napoli si appella alla disposizione ricevuta dalla Asl 2 Napoli Nord con la quale, secondo il club, gli è stato vietato il viaggio a Torino. Il nodo della questione è che, secondo la Lega calcio, la società partenopea non avrebbe approfondito la possibilità di utilizzare l’iter del protocollo che prevede l’interruzione dell’isolamento per allenarsi e per giocare le partite. Il Consiglio di Lega ha inoltre approvato un preciso Protocollo di gestione delle positività e di rinvio gare solo al verificarsi di determinate condizioni. La Lega è decisa a far disputare la partita e la Juventus, stasera, si presenterà regolarmente all’arbitro.

De Laurentiis ha inviato una pec alla Figc, alla Lega, al Giudice sportivo e alla Juventus, allegando le tre comunicazioni di cui due della Asl e una dell’assessorato regionale alla Sanità, dirette al calcio Napoli. Non c’è un divieto esplicito alla trasferta ma c’è un riferimento alla necessità dell’isolamento domiciliare anche dei calciatori negativi. Rino Gattuso e i giocatori erano pronti per salire sul pullman. “Ragazzi, non si parte”. La notizia l’ha comunicata lo stesso allenatore ai suoi ragazzi. L’ipotesi più probabile è che il Napoli stasera non si presenterà all’Allianz Stadium. De Laurentiis è intenzionato a difendere le proprie posizioni fino in fondo e altrettanto farà la Lega.