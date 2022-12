Il Napoli ci prova: contatto con Zaniolo, tentato da Spalletti. Pronti 30 milioni

Rinnovo: il fantasista aspetta la Roma Ma se non ci fosse la firma, in estate...

Operazione Zaniolo, operazione futuro. Nessuna sorpresa. Oggi essere allenati da Luciano Spalletti in una squadra giovane ed ambiziosa calamita l’attenzione di giocatori importanti, scrivono Massimo Cecchini e Maurizio Nicita su La Gazzetta dello Sport. Come dice Spalletti: “Oggi chi arriva a Napoli non vuol più andare via”. Quando il club partenopeo ha contattato l’agente dell’attaccante, Claudio Vigorelli – che a sua volta ha riferito l’abboccamento alla famiglia – l’idea non è dispiaciuta affatto.