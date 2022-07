Il Monza sprinta per avere Petagna. Poi Villar e i baby Ranocchia-Bondo

Si tratta col Napoli per la formula dell’attaccante e con la Roma per il prezzo del mediano spagnolo

Inizia oggi una settimana che potrebbe portare robusti passi avanti in casa Monza per diverse trattative scrive Matteo Brega su La Gazzetta dello Sport. Una settimana che vede all’orizzonte quattro affari da sviluppare. L’idea sarebbe quella di mettere a disposizione di Giovanni Stroppa al più presto una serie di giocatori che si avvicini alla rosa definitiva. Il mercato è lungo, ma il campionato parte tra meno di un mese. Un posto rilevante occupa la questione attaccante. È l’unico reparto rimasto intoccato finora rispetto alla scorsa stagione. Ma nonostante la qualità di chi già veste la maglia del Monza e la fiducia in loro della società, si sta cercando un nuovo centravanti che conosca la Serie A. Andrea Petagna sembra aver superato Andrea Pinamonti nelle gerarchie. Sembra, perché i margini di manovra con Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono illimitati. Per quanto riguarda l’attaccante del Napoli si deve sciogliere un solo nodo, quello della formula.Un attaccante diverso rispetto alle caratteristiche di Petagna e Pinamonti, ma che potrebbe dare al reparto offensivo del Monza una varietà di soluzioni interessanti.