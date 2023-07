Il jolly Houssem fa gola a Mou: “Io ambizioso, dovrò correre…”

Aouar risponde in un ottimo italiano ("Avevo preso da tempo un insegnante"), che rivela uno studio cominciato ben prima della sua firma ufficiale con il club giallorosso. "In una grande squadra è più facile giocare bene – spiega –. Negli ultimi due anni farlo al Lione è stata dura, e non solo per me. Poi, nella scorsa stagione, il fatto che ero in scadenza di contratto non mi ha aiutato, ma non vorrei parlarne. Ora penso solo alla Roma. Ho chiesto informazioni anche a Garcia". In giallorosso, però, conquistare un posto da titolare non sarà semplice. Con Matic, Cristante, Bove, Pellegrini e una mezzala di qualità per cui viene dragato il mercato, Houssem dovrà avere dei gomiti aguzzi per farsi largo. La domanda, però, stimola il suo orgoglio, perché risponde così: "Sono un giocatore ambizioso. Ho molta umiltà, ma voglio giocare tutte le partite. So bene che qui ci sono tanti grandi giocatori, ma io mi sento pronto per reggere la concorrenza». Per farlo potrebbe aiutarlo la sua duttilità. «Posso giocare sia come centrocampista che da trequartista, per me non cambia molto. Sono in grado di adattarmi senza problemi sia al 3-5-2 che al 4-3-3".