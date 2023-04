Il “guru” del calcio Usa: “Con Friedkin e Cardinale la Serie A nel futuro”

L’affascinante sfida a stelle e strisce tra due proprietà innovative e ambiziose come quelle di Roma e Milan viene accolta con grande interesse anche negli Stati Uniti. Parola di Charlie Stillitano, guru del soccer americano con un passato di prestigio nel comitato organizzatore di Usa 94 e nella Mls, che ora, con lo sbarco della Serie A a New York, è diventato presidente e uomo di riferimento del progetto americano della Lega Calcio. "L’avvento di proprietà americane è una gran bella notizia per il calcio italiano ma non solo - sottolinea Stillitano intervistato da Simione Sandri su La Gazzetta dello Sport -. Grazie anche alla loro presenza vediamo un impatto importante sul mercato Usa, sia dal punto di vista mediatico che per quanto riguarda il brand. Se businessman americani di così grande successo decidono di investire sulla A significa che il prodotto è allettante". Roma-Milan avrà un sapore particolare qui in Usa. "Certamente. Tutti conoscono Gerry Cardinale, è una figura di riferimento nel mondo sportivo americano, anche per il suo impatto con gli Yankees. Una persona speciale che conosce benissimo lo sport. Friedkin è un grandissimo businessman, con una reputazione straordinaria. È entrato nel calcio con il giusto atteggiamento e sta facendo benissimo a Roma". Le proprietà Usa cosa possono dare in più al calcio italiano? "A mio avviso, e lo dico da italo-americano, a volte in Italia siamo troppo legati alle tradizioni, con l’approccio americano al business dello sport penso che la Lega possa fare un salto di qualità. Le cose devono cambiare, come è successo in Inghilterra con l’avvento della Premier".