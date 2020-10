Il grande dilemma della Roma: a chi va la fascia destra?

Questa mattina alle 11 – tamponi permettendo – Fonseca ritroverà la sua squadra per gli allenamenti a Trigoria. Il piccolo grande dubbio per la sfida con il Benevento di domenica è soprattutto uno: di chi sarà la fascia destra? La Roma ha cercato a lungo nuove soluzioni da quella parte, ma il mercato non ha portato novità costringendo il tecnico a lavorare con le scelte di secondo piano, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nessuno tra Karsdorp, Peres e Santon lo convince fino in fondo.

Se il fisico glielo permette, quello più avanti rispetto agli altri è Karsdorp. L’olandese ha avuto un problema contro il Verona ed è rimasto fuori contro Juventus e Udinese. Vedremo se questa settimana riuscirà a tornare in gruppo così che Fonseca possa contare su di lui. In alternativa è pronto Santon, che quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Peres piace offensivamente, ma non è affidabile difensivamente.