Il gran cuore della Roma: “Superiamo gli ostacoli”

Da domani il club torna a mettere allo stadio dei veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe

In collaborazione con la Protezione Civile Arvalia, la Roma ha messo, e metterà, a disposizione dei veicoli omologati per il trasporto dei disabili e dei loro accompagnatori per tutte le gare casalinghe. I volontari dell’associazione organizzeranno il trasferimento dei tifosi, accompagnandoli allo stadio, assistendoli nel corso della partita e occupandosi del loro rientro nelle abitazioni. Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle 9 alle 18 ed esclusivamente entro le 14 nel giorno pre gara, da tutti coloro in possesso di un biglietto di accesso alla partita o di un abbonamento.