Il governo ignora tutte le richieste: delusione e rabbia per Figc e Lega

Non è passato nemmeno il riconoscimento della sospensione dei versamenti fiscali. Il dossier sarebbe arrivato tardi al Tesoro

Delusione, rabbia, preoccupazione. Le richieste avanzate dalla Figc, con il costante sostegno della Lega Serie A, al governo, sono state escluse dal decreto fiscale approvato ieri in Consiglio dei ministri. Ma la partita non è chiusa, ripetono in via Allegri. L’obiettivo al di là di tutto è portare avanti le riforme che consentano al calcio di ripartire nel segno della sostenibilità. La sorpresa è stata enorme nel non vedere accolta neanche una delle sette richieste avanzate in estate in una lettera a Draghi: non ristori, ma manovre fiscali che allo Stato non sarebbero costate nulla. Era stato chiesto di riconoscere alle società sportive la sospensione e la rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi, limitando lo stop da luglio a dicembre di quest’anno.