Il gol è un rebus: Belotti è pronto, Dybala deve stringere i denti

Ci sono giorni in cui sembra che tutto remi contro. Forse lo avrà pensato anche Mourinho quando ha visto il nome di chi dirigerà la sfida col Leverkusen. È una vecchia conoscenza, scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Michael Oliver, un inglese che ha la curiosa caratteristica di essere quello che, in media, ha fischiato più rigori contro alle squadre dello Special One: sei in 21 gare. Quanto basta per avergli fatto dire in passato: "Con lui sui penalty non sono particolarmente fortunato". Neppure nella fabbrica del gol lo è, visto che è dal 1993-94 che la Roma non segna così poco in campionato (35 reti contro le 45 di ora). Per questo serve Dybala. Ieri, comunque, sono stati provati in tandem Abraham e Belotti. A proposito, sia il Gallo che El Shaarawy sono disposti a ridursi l’ingaggio pur di restare a Roma. Kumbulla, intanto, ieri è stato operato al ginocchio: ritorno a fine anno.