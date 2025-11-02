Il gioco delle coppie: Leao e Nkunku contro la classe di Soulé e Dybala

Non ci sono macchine da gol, ma talento di sicuro in abbondanza. Milan e Roma stasera si affidano a due "strane coppie". E nel poker giallorossonero non figura nemmeno un centravanti punto. Nkunku e Leao - il duo di Max Allegri - non hanno mai iniziato una partita insieme. Mentre Soulé e Dybala, mancini deliziosi al servizio di Gasperini, fino a qualche tempo fa erano impensabili senza un vero nove a completare. Lo scrivono Marco Guidi e Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Nella Roma le certezze offensive sono Soulé e Dybala e quello che sorprende è che dall'estate 2024 i due sembravano destinati a entrare in competizione. Anzi, la dirigenza di allora aveva studiato proprio la staffetta con Dybala out e Soulé in. E invece oggi giocano l'uno fianco all'altro, anche se poi Dybala è costretto a spostarsi a sinistra perché tutti e due amano giocare a destra. A conti fatti, quello che finora ha fatto meglio è Soulé che in questo inizio di stagione ha già messo a segno tre reti e piazzato due assist.