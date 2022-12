Il Gallo non canta e Zaniolo si allena

Inutile dire che fra le maggiori delusioni della prima parte della stagione c’è senz'altro Belotti, in recupero dall'infortunio. L'ex centravanti del Torino, infatti, doveva essere un pungolo per Abraham e, a volte, anche un suo partner d'attacco. In realtà ha avuto poca fortuna in entrambi i ruoli scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport. Il problema più grande, però, non è il malinconico zero nella casella dei gol segnati in campionato, ma qualcosa che ne consegue. Per meritarsi il rinnovo, infatti, Belotti non solo deve raggiungere almeno 21 presenze ma anche una quota consistente di gol e minuti. Inutile dire che per il momento resterebbe al palo e quindi il prolungamento del suo contratto non scatterebbe automaticamente. Motivo in più per spingere sull’acceleratore, che è un po’ quello che sta facendo Zaniolo. L'attaccante di Massa, infatti, da giorni si allena da solo a Pontremoli, nel centro dove ha curato il recupero dopo il secondo infortunio alle ginocchia. Le voci che giungono dai preparatori che lo seguono lo raccontano tirato a lucido come nei giorni belli, e questa è una ottima notizia per Mou, che aspetta anche i suoi gol, pur sapendo che non un bomber. Una cosa è certa: se il vice capocannoniere della Roma in campionato è Smalling con tre gol, a pari merito con Abraham, c’è qualcosa che non va. Per questo urge un rimedio da Special One.