Il Galatasaray vuole Celik: no della Roma

Sirene turche per Zeki Celik. Ad aver messo gli occhi sul terzino destro della Roma è il Galatasaray (il mercato in Turchia è ancora aperto e chiuderà il 15 settembre), che ha provato ad intavolare una trattativa con la Roma per riportare in patria il ventiseienne, come riporta La Gazzetta dello Sport. La dirigenza di Istanbul si è però scontrata con il secco rifiuto dei giallorossi e di Mourinho. Non avendo potuto inserire Kristensen in lista Uefa infatti, lo Special One ha bloccato sul nascere la possibile cessione di uno dei due esterni destri a disposizione in Europa League.