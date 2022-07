Il futuro è Felix. Pinto lo blinda fino al 2026: “Voglio essere il nuovo Mané”

E in caso di addio o vanno in prestito o vengono ceduti a titolo definitivo ma con percentuale sulla rivendita o diritto di riacquista. Questa è una cosa a cui Tiago Pinto tiene molto: "Questo rinnovo di contratto rappresenta un’ulteriore prova di quanto il rapporto tra il settore giovanile e la prima squadra stia diventando sempre più stretto". Da parte sua Felix è al settimo cielo: "Mia madre ha ringraziato Dio per questo. lo sono davvero contento di aver firmato perché significa che la Roma crede in me. Ora devo pensare soltanto a migliorare, sono motivato per iniziare la nuova stagione nel migliore dei modi",